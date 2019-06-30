Onlarca farklı karakter ve uçuş teçhizatından yararlanarak macera dolu savaşlara katılabileceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek düşmanlarınızı etkisiz hale getireceğiniz Samurai Aces, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı karakterler kullanarak gökyüzünde süzülmek ve karşınıza çıkan tüm objeleri vurarak etkisiz hale getirmektir. Farklı özelliklere sahip silahlardan yararlanarak düşmanlarınızı yok edebilir ve puan toplayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde toplamda 6 farklı silah ve birbirinden zor yüzlerce seviye yer almaktadır. Görevlerinizi başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir ve daha fazla puan toplayarak yeni silahlar alabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan Samurai Aces, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.