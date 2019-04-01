Esrarengiz ölümlerin gerçekleştiği bir kasabada çeşitli ipuçlarından yola çıkarak katilin izini sürebileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz Sea of Lies: Nemesis, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan sıra dışı bir oyundur.

Ürkütücü mekanları ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, üst üste gelişen gizemli cinayetlerin sır perdesini aralamak ve katilin kim olduğunu bulmaktır. Cesetleri ve cinayetin işlendiği mekanları inceleyerek ipuçları yakalayabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz. İçinizdeki dedektifi açığa çıkartabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı cinayet ve birçok şüpheli karakter yer almaktadır. Ürpertici olayların yaşandığı bir kasabaya giderek cinayetleri incelemeli ve arkasında kimin parmağı olduğunu bulmalısınız. Gizli nesnelere ulaşarak ve bulmacalar çözerek ipucu toplayabilirsiniz. Bu sayede katilin izini sürebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Sea of Lies: Nemesis, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.