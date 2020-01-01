Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Secret Tower 500F, yüzlerce savaş kahramanını yöneterek rakiplerinizle nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip güçlü savaş kahramanları arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinize diz çöktürmek için mücadele etmek ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Karakterleri özelleştirerek yeni özellikler ekleyebilir ve farklı savaş malzemeleri ile donatabilirsiniz. Ganimet kazandıkça farklı savaşçılara ulaşabilir ve yeni savaş ekipmanları alarak rakiplerinize karşı daha güçlü bir donanmaya sahip olabilirsiniz.

Ok, balta, kılıç, kalkan, özel kıyafet, zırh ve daha onlarca savaş malzemesinden yararlanarak karakterlerinizi yenilmez birer savaşçı haline getirebilir ve gövde gösterisi yapabilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Secret Tower 500F, yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve aksiyon dolu savaşlara sahne olan kaliteli bir oyundur.