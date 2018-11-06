SEGA Heroes, popüler SEGA karakterlerinin yer aldığı üçlü eşleştirme temelli dövüş oyunu. Sonic The Hedgehog, Super Monkey Ball, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage ve diğer oyunlardan SEGA karakterleriyle bir takım kurup Dremagen ve onun şeytani klon ordusuna karşı savaşıyorsunuz.

Dr. Eggman Robotnik, Mr. X, Death Adder ve daha birçok kötüye karşı SEGA evrenini kurtarmak için mücadele ettiğiniz aksiyon yüklü bulmaca dövüş oyunu SEGA Heroes. SEGA evrenini keşfeden, kendi egemenliğine almak için kötü bir komplo kuran gizemli ve güçlü Dremagen, Dr. Eggman Robotnik de yardımıyla SEGA’nın en güçlü kahramanlarını tuzağa düşürmüş durumda. Arenada objeleri eşleştirerek aksiyona giriyorsunuz. Hayatta kalma modunda oynarsanız mücadele pes ettiğiniz noktada sonlanıyor. Dilerseniz bölüm odaklı ilerliyorsunuz. Canlı etkinliklere katılır, düşmanlarınızı yenerseniz ödül ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Tek başınıza savaşabildiğiniz gibi klan da kurabiliyorsunuz. Kahramanlarınızı geliştirme şansına elbette sahipsiniz.