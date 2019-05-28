Günümüzün en iyi mobil platform geliştiricileri arasında yer alan Onesoft şu sıralar Shadow Battle 2.2 ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Farklı sürümler ile oyuncuların karşısına çıkan Shadow Battle en son 2.2 sürümü ile oyuncuları gerçek zamanlı olarak Arena dünyasına götürüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Shadow Battle 2.2 online modu ile farklı noktalardaki oyuncuları karşı karşıya getiriyor. Sürükleyici bir RPG aksiyon oyunu olan yapımda bir komutan olarak görev alacak ve benzersiz rakipler ile karşı karşıya geleceğiz.

Yoğun görsel efektlere sahip olan yapım hem Android hemde İOS platformunda 10 milyodan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Shadow Battle 2.2 ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.