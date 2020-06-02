Shadow Knight, Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz aksiyon rpg oyunları arasında. İnsanlar, zombiler, orklar, periler, cüceler, mutantlar, elfler ve daha birçok ırkın yaşadığı bir dünya olan Harmonia’da geçen oyunda Gölge Şövalye olarak destansı yaratıklar ve şeytani güçlerle savaşıyorsunuz. Karanlık ölümsüz varlıklarını cehenneme sürüp Harmonia’ya ışığı geri getirmeniz gerekiyor. Efsanevi savaşçı olmaya hazır mısınız?

Shadow Knight, karanlık fantezi dünyasında dövüşerek ilerlediğiniz gerçek bir aksiyon rol yapma oyunu. Bitmek bilmeyen karanlık fantezi savaşlarının içinde kaybolacaksınız. Canavarlar, zombiler, kurukafalar, orklar gibi birbirinden farklı varlıklarla dolu fantezi dünyasında ilerlerken, kasabaları, ormanları, zindanları ve birçok yeri keşfedin. Güçlü canavarları yenerek dünyanın kaderini değiştirin. Yüzlerce nesne arasından en iyi silahları, teçhizatları, taşları toplayarak yenilmez şövalye yaratın.

Ölümcül aksiyon rpg oyununda bir sürü görev sizi bekliyor. Görevleri tamamlayarak ödüller kazanın. 100’den fazla başarım, kötülüğe karşı savaşınız sonunda gelecek. Size mücevher, enerji ve anahtar veren görevleri tamamlayıp harika ödüller kazanın. Oyuna girmediğiniz zamanlarda da şövalyeleriniz eğitimlerine ve güçlendirmeler için kaynak toplamaya devam edecek. Oyuna döndüğünüzde yepyeni bir sövalye ile karşılaşacaksınız.

Shadow Knight Android Aksiyon RPG Oyunu