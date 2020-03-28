Mobil platformda sayısız oyuna ev sahipliği yapan WHRP yine oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Shadow Land ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım oyuna düzenli güncellemeler de getiriyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve günümüze kadar hem Android hem de iOS platformlarında 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Shadow Land başarılı grafikler çizmeye devam ediyor. Siyah beyaz içerikleri ile oyuncuları sürükleyici bir rol dünyasına götüren yapım her kesimden oyuncunun beğenisini kazandı.

Siyah beyaz grafikleri ile oyuncuları birbirinden farklı tehlikeler ile karşı karşıya getiren başarılı oyun da ilerleyebilmek için çeşitli tehlikeler ile yüzleşecek, onları alt ederek yolumuza devam etmeye çalışacağız.

Çok sayıda farklı seviyenin de yer aldığı yapım da ilerleyebilmek için her yolu deneyeceğiz.