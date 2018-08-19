Shadow of Death, Role-playing oyununun (RPG) ve Klasik Dövüş oyununun en büyük kombinasyonu sayesinde ortaya çıkmışken bu yapım Shadow'unuzu rakipsiz bir kahraman yapmak için sayısız öldürücü silah ve nadir zırh setleriyle donatmanıza olanak tanıyor.

Oyun hikayesi Aurora'nın topraklarında başladı, burada Tanrılar tarafından kutsanmıştı. Bu, Kral Luther'in krallığını güçlü el ve nazik bir yürekle inşa ettiği ve yönetdiği topraktı. Çok geçmeden, kraliyet dernekleri Oracle'ın gözü, Sihir, Simya, Astroloji, Tıp gibi eski bilgileri korumak ve geliştirmek için kuruldu. Bu bilgi sayesinde, Kral Luther güçlü bir krallık yarattı.

Kötü bir hastalık sonucunda sadece pek çok tuhaf yaratık değil, aynı zamanda hiçbir tedaviye sahip olmayan hastalıklar daha fazla ortaya çıkmaya başlarken, 15'inci Kral Luther ortadan kayboldu, krallığını Aurora'nın tarihinin en karanlık döneminde terk etti. Ancak ardından Shadow çıktı ve hastalıkları yenmek için savaşmaya başladı.

Bu zorlu yolculukta şehrinizi koruyun ve tamamen yeni bir animasyon sistemi ile şaşırtıcı derecede gerçekçi bir ayrıntıyla oluşturulan dövüş sahnelerine dalın.