Shadowgun War Games, yüksek kalitede grafiklere sahip oynaması ücretsiz online FPS oyunu. DEAD TRIGGER, UNKILLED, SHADOWGUN LEGENDS gibi popüler mobil oyunların geliştiricisi MADFINGER Games’in yeni oyununda 5’e 5 mücadelelere giriyoruz. Bayrağı ele geçir, takım ölüm müsabakası, herkese karşı oyun modları arasından seçimimizi yapıp geniş haritalarda birebir ölüm kalım mücadelesi veriyoruz.

Mobildeki en iyi PvP oyunu diyebilirim. Olağanüstü grafikler, özelleştirilebilir kontrol sistemi, yazılı ve sesli sohbet ile konsol kalitesinde taktiksel bir FPS oyunu olan Shadowgun War Games’de dünyanın dört bir yanından oyuncularla arenalarda, haritalarda ve etkinliklerde karşı karşıya geliyorsunuz. Hem hızlı eşleştiriliyorsunuz hem de sizin gücünüzde oyuncular rakip olarak karşınıza çıkarılıyor. Kahramanların her birinin kendine özgü stil ve yetenekleri var ve kaplamalar ve hareketlerle kahramanınızı özelleştirebiliyorsunuz. Güncellemelerle kahramanlar, oyun modları, etkinlikler, hareketler kısacası tüm içerik yenileniyor.

Shadowgun War Games Android Oyunu Özelikleri