Shapes 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Dengeyi baz alan oyunda yüzlerce zorlu bölümü tamamlamanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Shapes 2, sinir bozucu atmosferiyle dikkat çekiyor. 3 farklı oyun moduna sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Rengarenk grafikleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Shapes 2, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Serinin bir önceki oyununu oynayan herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Shapes 2, yeni özellikleriyle de sürükleyici bir etki yaşatabiliyor. Oyunda küçük küpleri şekillerin üzerine koyarak denge sağlamanız gerekiyor.

Shapes 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.