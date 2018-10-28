Shining Force Classics, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Destansı bir oynanışa sahip olan oyunda zorlu engellerle mücadele ediyor ve labirentlerden kurtulmak için çabalıyorsunuz. Kurnaz güçlerden kurtulmak için mücadele etmeniz gereken oyunda stratejik savaşlara da dahil olabiliyorsunuz. Farklı silahları kontrol edebileceğiniz oyunda labirentlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Retro tarz piksel grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Shining Force Classics, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Shining Force Classics sizleri bekliyor.

Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Sekiz farklı senaryoya sahip olan oyunda dilediğiniz gibi ilerleyebiliyorsunuz. Farklı zorluktaki görevleri de tamamlamanız gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Shining Force Classics'i sakın kaçırmayın.

Shining Force Classics oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.