Mighty Kingdom tarafından geliştirilen ve hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Shopkins: Cutie Cars başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Dünyanın farklı noktalarından oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Shopkins: Cutie Cars içeriği ve oynanışı ile oyuncularına keyifli zaman vadediyor.

Birbirinden farklı araç modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular farklı araç tiplerini toplayarak koleksiyon haline getirmeye çalışacaklar.

Çocuklar için herhangi bir şiddet ögesi içermeyen yapım renkli grafik açıları ve zengin oynanışı ile oldukça titiz bir çalışmanın eseri olarak karşımıza çıktı.

Günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı yapım da araçların renkleri ve tasarımları da birbirlerine göre farklılıklara sahip olacak.

Oyun 1 milyondan fazla oyuncuyu elinde bulunduruyor.