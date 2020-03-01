Aksiyon dolu bir maceraya atılarak nefes kesen savaşlara katılacağınız ve birbirinden güçlü yüzlerce silahı kullanma fırsatsını yakalayacağınız Silo's Airsoft Royale, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla erişeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve heyecan verici savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Airsoft savaşlarına katılarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek ve yeni silahların kilidini açarak yolunuza devam etmektir.

Ormanlık alanda ilerleyerek düşmanlarınızın saklandığı bölgeleri tespit etmeli ve onları vurarak oyun dışı bırakmalısınız. Seviye atladıkça ekipmanlarınızı ve silahlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca farklı özelliklere sahip savaş aletlerini satın alabilir ve düşmanlarınıza karşı daha dirençli olabilirsiniz.

Oyunda yapmanız gereken yeni araziler keşfederek karşınıza çıkan düşman askerlerini tek tek yok etmek ve hızla ilerlemektir. Bu sayede seviye atlayabilir ve hasar gücünüzü artırabilirsiniz.

Aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Silo's Airsoft Royale ile sizde eğlenceye doyabilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.