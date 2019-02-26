Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz Silo’s Airsoft Royale, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olmayı başarmış gibi gözüküyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, ormanlık arazide ilerlerken karşınıza çıkan engelleri aşmak ve size saldıran silahlı insanları öldürmektir. Oyun içerisinde taramalı tüfekler, bombalar, tabancalar, dürbünlü silahlar ve daha birçok farklı savaş aletleri yer almaktadır. İstediğiniz silahı seçebilir ve düşmanlarınıza karşı kullanabilirsiniz. Size verilen görevleri yerine getirerek seviye atlayabilir ve puanlar toplayabilirsiniz. Topladığınız puanları kullanarak yeni savaş ekipmanları ve silahlar alabilirsiniz.

Çeşitli tuzaklarla ve engellerle dolu ormanlık arazide dikkatli bir şekilde ilerlemeli ve karşınıza çıkan düşmanlarınızı tek tek öldürmelisiniz. Bu şekilde kazanacağınız puanlar ile kullandığınız silahları yükseltebilir ve daha güçlü bir savaşçı karakter oluşturabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayabilir ve aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz Silo’s Airsoft Royale, geniş oyuncu kitlesi ve farklı yapısıyla oldukça kaliteli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.