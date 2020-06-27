Oyunculara klasik bir oynanış sunan Simplest RPG Game nostaljik yapısı ile beklentileri karşılamaya devam ediyor.

Rol oyunları arasına katılan ve oynaması ücretsiz olarak günümüzde Android platformunda oynanmaya devam edilen Simplest RPG Game kitlesini artırmaya devam ediyor.

En basit RPG ikliminin tadını çıkarmaya çalışacağımız oyun içerisinde düşmanları yenecek, ekipmanlarımızı yükselterek daha etkili hale gelebileceğiz.

Düzinelerce farklı canavar ile savaşacağımız yapım içerisinde altınların yanı sıra onlarca farklı sihirli eşyayı da kazanma fırsatı bizleri bekliyor olacak.

Parlak grafiklerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyun da 100’den fazla ve farklı donanımı da deneyimleyebileceğiz.

En son Haziran 2020’de güncelleme alan başarılı yapım günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından Play Store üzerinde oynanıyor.