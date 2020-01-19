Esrarengiz bir cinayetin perde arkasında yatan sırları açığa çıkartmak ve katil zanlısını yakalamak için macera dolu bir serüvene atılacağınız Sin City Detective, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici gizli nesne sahneleri ve düşündürücü bulmacaları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, içinizdeki dedektifi açığa çıkartarak gizemli olayları araştırmak ve cinayet soruşturmaları yaparak şüphelilerin izini sürmektir.

Soruşturmalarda edindiğiniz bilgiler ışığında çeşitli ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bularak katilin izine yaklaşabilirsiniz. Olay yeri incelemesi yaparak kanıt toplayabilir ve cinayet aletini tespit ederek katil hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Oyunda ipucu toplayabileceğiniz birbirinden zorlu yüzlerce bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Ayrıca katilin izini sürerken incelemeler yapacağınız birçok esrarengiz mekan ve kayıp nesne bulunmaktadır.

Macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Sin City Detective, yüz binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.