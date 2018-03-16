Slash of Sword, gladyatör dövüşlerini temel alan, animasyonları ve efektleriyle dikkat çeken bir mobil oyun. Minimalist stil, detaylı grafiklere sahip oyunda başlangıçta bizimle aynı seviyede gladyatörler karşımıza çıkarken ilerleyen safhalarda aynı anda 10 kişiyle dövüşüyor, hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Mobilde gördüğüm en iyi gladyatör oyunlarından biri Slash of Sword. Oyunun bir hikayesi yok ancak oynamaya başladığınızda kapılıveriyorsunuz. Hayatında arenada hiç dövüşmemiş, eğitimini yeni tamamlamış acımasızlık nedir bilmeyen bir gladyatör olarak başlıyorsunuz. İlk bölümlerde tek bir savaşçı karşınıza çıkıyor. Oyun dinamiklerini gösteren bir nevi eğitim bölümünü geçtikten sonra gerçek gladyatörlerle kapışmaya başlıyorsunuz. En fazla 10 kişiye kadar dövüşüyorsunuz. Bu noktada yapay zekanın etkili dövüştüğünü belirtmem gerek. Hareketsiz kaldığınızda kuşatıyor ve bunaltmaya başlıyorlar. Yaraladığınız vakit geri çekilme eğiliminde bulunuyorlar ve birlikte hareket ediyorlar.

Slash of Sword Özellikleri: