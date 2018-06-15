Slash Them All, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zombilerin kafasını keserek basket atmaya çalıştığınız oyunda işiniz oldukça zor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Slash Them All, mümkün olduğunca en yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda karşınıza çıkan zombilerin kafasını kesip basket atmaya çalıştığınız bir oyundur. Piksel tarz grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle de eşsiz bir deneyim sunan oyunda son derece keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. 20'den fazla karaktere sahip olan oyunda yüksek puanlar yaptıkça farklı karakteri kontrol edebiliyorsunuz. Kılıcınızı iyi kullanmanız gereken oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor.

Slash Them All oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.