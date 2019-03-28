Smashy Road Rage, arcade araba yarışı, araba kovalamaca oyunlarını sevenlerin keyifle oynayacağı yapımlardan biri. Low poly (düşük poligon) stili grafikleriyle görsele fazla önem vermeyen, oynanışa odaklanan mobil oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm arcade yarış araba kovalamaca aksiyonunda polisleri atlatmaya çalışıyorsunuz.

Eski stil araba yarış oyunları gibi sadece tepeden oynanış sunan Smashy Road Rage’de arananlar listesinde olan bir suçlunun yerine geçiyorsunuz. Peşinizde onlarca polis takılmış durumda. Gerek karadan gerekse de helikopterle sizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Polislere çarparak ya da trafikte araçlarla kafa kafaya getirerek onları atlatabiliyorsunuz ancak polislerin sonu gelmiyor. Aranma seviyeniz yükseldikçe daha fazla polis peşinize takılıyor, daha fazla kaza oluyor, yol karışıyor. Bu arada oyunda farklı araçlar var. Klasik araba, arazi aracı, kamyonet, otobüs, kamyon, itfaiye, ambulans, trafiği birbirine katacağınız araçlardan sadece birkaçı.

Smashy Road Rage Özellikleri