Tapps Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan Snake Evolution rengarenk içerikleri ile beğenileri kazandı.

Android ve iOS platformu oyuncuları için ücretsiz olarak yayınlanan yapım klasik oyunlar arasına katılırken zengin yapısı ile oyuncuların beğenisini kazandı. Dünyayı ele geçirmeye çalışan yaratıklarla yüzleşeceğimiz oyun içerisinde oldukça ilgi çekici bir oynanış yer alıyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı yılanları kontrol ederek dolaşabileceğimiz oyun içerisinde yeni mutant yılan türleri yaratacak ve onlardan faydalanmaya çalışacağız.

Oyuncular yılan oluştururken rengini ve görünümünü diledikleri gibi ayarlayabilecek, fantastik bir yapı eşliğinde oyun içerisinde dolaşabilecekler.

Yapım 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken Play Store üzerinde 4.5 olarak değerlendirildi.