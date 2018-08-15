Sniper Extinction, zorlu görevlere katıldığınız keskin nişancı oyunu. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlığı kurtarabilecek tek kişisiniz. Alaska’nın karlı ormanlarından Afganistan’ın kural çöllerine uzanan tehlikeli bir yolculuk sizi bekliyor. Campaign modu dışında Sniper, Gunship, Heavy Weapons gibi birçok görev katılıyorsunuz. İnsanlığın kaderini değiştirmeye hazırlanın!

Android platformunda ücretsiz indirilebilir AAA kalitesinde sniper (keskin nişancı) oyunlarından biri Sniper Extinction. Oyunda elit taktiksel destek biriminin bir parçası olan karakterin yerine geçiyorsunuz. Yeteneklerinizi kullanarak tamamlayabileceğiniz üç farklı FPS görev tipi var: Keskin nişancı, savaş helikopteri ve ağır silahlar görevleri. Keskin nişancı görevlerinde yüksek hassasiyetli sniper silahlarınızı kullanarak düşmanları uzak mesafelerden temizlemeye çalışıyorsunuz. Savaş helikopteri görevlerinde ağır makineli tüfekler, otomatik toplar ve hava fişekler kullanarak havadaki istilacıları ateş yağmuruna tutuyorsunuz. Ağır silah görevlerinde de helikopterlere, tanklara, zırhlı araçlara güç veren makineli tüfeklerle düşmanı topraklara kazıyorsunuz. 130’un üzerinde Campaign görevleri de oldukça heyecanlı. Bir de gerilla savaşına girdiğiniz bir savaş modu var.