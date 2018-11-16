Mobil platformun başarılı isimlerinden olan Timuz Games yeni mobil aksiyon oyunu olan Sniper Royale’i oyunculara sundu.

Timuz Games tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Sniper Royale kaliteli grafikleri ile uzun bir süre adından söz ettirecek gibi görünüyor. Mobil aksiyon oyunları arasına yeni katılan ve dikkatleri üzerine toplayan mobil yapım da çok sayıda farklı silahı deneyimleyebilecek ve aksiyon sahneleri ile karşı karşıya kalacağız.

PvP savaşlarına katılacağımız oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. 3D grafikler eşliğinde oynanabilen yapım, çok oyunculu olarak bizleri savaşlara götürecek. Açık bir dünyada yer alacağımız oyunda paraşütle haritaya inecek, silah ve ekipmanlar toplayacak ve çevremizdeki rakiplerimizi etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Hayatta kalma odaklı olarak oynanabilen mobil yapım da binaların çatılarına çıkabilecek, pusular kurabileceğiz. Oyuncular karakterlerini kişiselleştirebilecekler. Ayrıca oyuncular karakterlerine farklı kıyafetler giydirebilir ve farklı görünümler elde edebilirler.

Sniper Royale, Google Play’de 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.