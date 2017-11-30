Sniper Strike: Special Ops, hem single hem de multiplayer modunu bir arada sunan en iyi keskin nişancı oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız sniper oyununda diğer keskin nişancılarla kapışıyor, rehineleri kurtarmaya çalışıyor, tek kişinin hayatta kalabildiği arenalara giriyorsunuz. Üç oyun modu, yüzlerce görev…

Mobil platformda rastladığım en kaliteli grafiklere sahip ve hem tek hem de çok oyunculu modda en iyi oynanışı sunan keskin nişancı oyunu desem sanırım abartmış olmam. Birinci şahıs kamera açısından oynamanın keyfini yaşatan online sniper oyununda ortam mükemmel hazırlanmış. Karlı ve yağmurlu havada mücadele etmek son derece keyif veriyor. Gerçek oyuncularla karşı karşıya getiren PvP düellolardan klan kurarak tamamlayabileceğiniz zorlu görevlere sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Unutmadan, oyundaki tüm silahlar upgrade edilebiliyor. Geri tepme, hasar, menzil, şarjör ve diğer parçaları oyun içinden kazandığınız altınlar ve paranızla yenileyebiliyorsunuz.