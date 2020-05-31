Mobil arcade oyunları arasında yer alan Snow Queen: Frozen Fun Run görsel efektler ile oyunculara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

İlerlemeye dayalı oynanışı ile oyunculara keyifli dakikalar yaşatan Snow Queen: Frozen Fun Run’da oyuncular koşarak engelleri aşmaya ve karşılarına çıkan altınları toplamaya çalışacaklar.

Sevimli bir koşucu olan bir karakteri canlandıracağımız yapım içerisinde dünyanın buzlarla kaplı olduğu bizlere gösterilecek ve buzlarla kaplı alanlarda ilerleyerek engelleri aşmamız istenecek.

Tempolu yapısı ile oyunculara hem adrenalin hem de eğlenceli dakikalar sunan başarılı yapım 40 eğlenceli seviyeye ev sahipliği yapıyor.

Oyun içerisinde koşucumuzu geliştirerek daha hızlı koşabilmesini sağlayabileceğiz.

6 farklı renkli karakterin yer aldığı oyun Haziran 2019’dan bu yana güncelleme almazken, günümüz de ise 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.