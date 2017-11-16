Son Kale, tarihi mobil oyunlara ilginiz varsa kesinlikle oynamanızı istediğim yapımların başında geliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun şanslı tarihinden esinlenerek hazırlanmış sürükleyici yapıda bir MMO strateji karşımızda. Elbette Türkçe dil desteğiyle gelen Osmanlı temalı strateji oyununda 9 şehre sahip olmak için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz.

Türklerin de kaliteli mobil oyunlar geliştirdiğinin en güzel örneklerinden biri Son Kale. Osmanlı temalı, gerek grafik kalitesiyle gerekse de telefon ve tablette sunduğu keyif veren oynanışıyla dört dörtlük bir mobil oyun karşımızda. Oyunda eskilerin yaptığı gibi toprakları fethederek ilerliyoruz. Tabii ki öncesinde beyliğimizi güçlendirmemiz, tahta geçmemiz gerekiyor. Ordulara hükmetmek çok kolay bir iş değil. Toprak savaşlarında üstünlük kurmak için güçlü ittifaklar bulmamız şart.

Son Kale Özellikleri: