Söz, Star TV’de yayınlanan, oyuncu kadrosu kadar konusuyla dikkat çeken Söz dizisinin mobil platforma uyarlanmış oyunu. Oyun Studyosu tarafından geliştirilen, Android platformuna özel çıkış yapan askeri strateji - aksiyon oyununda Tim komutanı olarak görev alıyoruz. Birbirinden zorlu görevler bizleri beklerken, her yeni görevde Timimize yeni birisi katılıyor.

Bir Özel Kuvvet Timi’nin hikayesini konu alan, her bölümünde reyting rekorları kıran sevilen dizi Söz’ün mobil oyunu, dizi senaryosuna benzer şekilde geliştirilmiş. Tim komutanı oluyor, timimizi geliştiriyor ve görevleri (rehine kurtarma, bilgi toplama, hedefleri yok etme, rehineyi koruma, alan savunma gibi pek çok görev mevcut) sırasıyla tamamlayarak ilerliyoruz.

Oyunda topladığınız her nesne büyük önem taşıyor. Örneğin; madalyaları toplayarak emrimizdeki askerlerin özelliklerini güçlendirebiliyor, sağlık paketleriyle askerlerimizin güçlerini yenileyebiliyor, el bombalarıyla bariyerleri patlatıp düşmanları etkisiz hale getirebiliyoruz.