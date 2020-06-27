Retora Game Studios’un geliştirdiği oyunlardan bir tanesi olan Space Merchant rol oyunu olarak piyasaya sürüldü.

Heyecan verici bir destanın yer aldığı oyun içerisinde uzayın derinliklerini keşfedecek, uzay gemimize ile bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Gemimizi özelleştirerek daha güçlü bir hale getireceğimiz yapım da rastgele maceralara katılma fırsatı da bizleri bekleyen sürprizlerden bir tanesi olacak.

Birbirinden farklı teknolojileri araştırmaya da çalışacağımız oyun da yeni silahlar keşfedecek, farklı zırhlar ile gemimizi daha dayanıklı bir hale getirebileceğiz.

Farklı düşmanlar ile de savaşacağımız uzayın derinliklerinde bizleri epey farklı tehlikeler de bekliyor olacak.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım kitlesini artırmak için düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.