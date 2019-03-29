Spirit Roots, koşup zıpladığınız, tuzakları atlatmaya çalıştığınız büyük kötülerle yüz yüze geldiğiniz aksiyon yüklü platform oyunu. Yan bakış kamera açısından oynanış sunan diğer bir deyişle iki boyutlu platform oyunu, sizi bitki ve hayvanların yaşadığı canlı bir dünyanın içerisine alıyor. Coraline filminden sahneleri akıllara getiren mükemmel ötesi sanatsal grafikleriyle kendisine çeken yapım türünün en iyilerinden.

iOS platformunda ücretli çıkış yapan konsol kalitesinde 2D platform oyunu Spirit Roots, uzun bir süre sonunda Android platformuna da giriş yapıyor. Android tarafında ilginç bir şekilde ücretsiz indirilebilir olan oyunda bitki ve hayvanların yaşadığı dünyada bozulan dengeleri düzeltmek için bulunuyorsunuz. Oyun hikaye üzerine kurulu olduğundan hikayeden de bahsetmek gerek. Hikaye şöyle: "Uzun zaman önce küçük, çok savaşçı yıldız sisteminin eteklerinde sistemin sakinleri arasında silah savaş yüz yıllar boyunca sürdü. Mücadele o kadar şiddetliydi ki; sonunda her bir gezegenden sadece küçük bir parça kaldı. Bu noktada tüm gezegenlerin sakinleri hayatta kalmak için savaşmayı bırakmaları gerektiğine karar verdi. Böylece dünyalarının kalan parçalarını tek bir mutlak koşulla (kimse kimsenin sınırlarını ihlal edemezdi) tek bir gezegene bağladılar. Ancak birisi bu kuralı bozdu." Kuralı bozanı bulabilecek tek kişisiniz.

Spirit Roots Özellikleri