Siyah beyaz grafik açıları ile her kesimden oyuncuya hitap eden Sprint RPG mobil aksiyon oyunu olarak lansmana çıktı.

Günümüzde Android ve iOS platformları olmak üzere birbirinden farklı platformlarda geniş kitlelere ulaşmaya devam eden yapım da birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.

Zamana karşı mücadele edeceğimiz oyunda pek çok zorluk ile karşılaşacak ve onları aşarak yolumuza devam edebilmek için ter dökeceğiz. Hızlı ve tempolu savaşlara ev sahipliği yapan oyun da destansı korsanlara karşı savaşacağız.

Akıllı taktikler yaparak düşmanları etkisiz hale getirebileceğimiz oyunda aldığımız kararların olumlu ve olumsuz sonuçları da olacak.

50 binden fazla oyuncuya sahip olan yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.