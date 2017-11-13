Stack Jump, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseklere tırmanmaya çalıştığınız oyunda en yüksek noktaya çıkıp arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Stack Jump, sevimli karakterleri zıplatarak yüksek noktalara ulaşmaya çalıştığınız bir mobil oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir oyun olarak tanımlayabileceğim Stack Jump'ta sağdan ve soldan gelen blokların üzerine zıplıyorsunuz. Sonsuz oyun moduyla da kesintisiz bir deneyim sunan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli grafikleri ve birbirinden sevimli karakterleriyle de dikkat çeken Stack Jump'ı mutlaka denemelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Stack Jump telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. 36 zorlu bölüme sahip olan oyunda 20 farklı karakter yer alıyor. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz Stack Jump'ı kaçırmayın.

Stack Jump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.