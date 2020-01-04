Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Stampede Rampage, sevimli hayvanlarla birlikte zorlu parkurlarda yarışacağınız ve altın toplamak için macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız eğlenceli bir oyundur.

Çizgi filmi andıran grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayvanat bahçesinden kaçan onlarca hayvanı kontrol ederek çeşitli engelleri aşmak ve altın toplayarak hedef bölgesine ulaşmaktır.

Rengarenk meyve blokları arasından uygun eşleştirmeleri yaparak hayvanların kilidini açmalı ve grubunuzdaki hayvan sayısını artırarak yola devam etmelisiniz.

Artarda dizilmiş hayvan topluluğunu kontrol ederek çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda hızla ilerlemeli ve maksimum altını toplayarak seviye atlamalısınız.

Oyunda papağan, köpek, inek, zebra, penguen ve daha onlarca farklı hayvan figürü bulunmaktadır. Ayrıca hareketli bloklar, kesik yollar ve daha onlarca engelden oluşan sayısız parkur yer almaktadır.

Macera oyunları arasında yer alan ve geniş bir kitleye hitap eden Stampede Rampage ile sevimli hayvanlarla eğlenceli parkurlarda yarışabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.