Star Trek Adversaries, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kart oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Star Trek hayranlarının büyük bir beğeniyle oynayabileceği bir oyun olarak nitelendirebileceğim Star Trek Adversaries ile eşsiz bir strateji mücadelesine girişiyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olan Star Trek Adversaries, birbirinden güçlü kartları toplayıp dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuduğunuz bir oyundur. Farklı oyun modlarına sahip olan oyunda kart koleksiyonunuzu genişletip stratejik hamleler yaparak eşsiz savaşlara dahil oluyorsunuz. 150'den fazla uzay gemisine sahip olan oyunda favori Star Trek karakterlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Hızlı ve güvenli bir savaş ortamı oluşturmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca oyunu hem telefonlarınızda hemde bilgisayarlarınızda oynayabiliyorsunuz. 3 boyutlu ortamda geçen bir kart oyunu olarak nitelendirebileceğim Star Trek Adversaries, sizleri bekliyor. Eğer aksiyon ve macera arayışınız varsa Star Trek Adversaries tam size göre.

Star Trek Adversaries oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.