Ortaçağ döneminde aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet mücadelesi vererek kendi imparatorluğunuzu kuracağınız Steel And Flesh, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikler ve kaliteli ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ortaçağda yer alarak çeşitli ordularda bireysel asker olarak görev almak ya da kendi imparatorluğunuzu kurmak için mücadele etmektir.

İlkel savaş aletlerini kullanarak nefes kesen savaşlara katılabilir ve düşmanlarınıza diz çöktürerek krallığınızı ilan edebilirsiniz. İster asker olarak farklı ordularda bireysel görevlere katılabilir, isterseniz de kendi ordunuzu kurarak etrafınızdaki imparatorluklarla savaşarak topraklarınızı genişletebilirsiniz.

Oyunda savaşlarda kullanabileceğiniz kılıç, kalkan, ok, bıçak, çelik zırh, mızrak ve daha onlarca farklı savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca birçok ortaçağ krallığı bulunmaktadır. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla oynayacağınız Steel And Flesh’e aksiyon oyunları kategorisinden ücretsiz ulaşabilir ve ganimet savaşları yaparak kendi krallığınızı kurabilirsiniz.