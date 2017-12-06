Stick Fight: Shadow Warrior, mobil platformda 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmayı başaran çöpten adam dövüş oyununun yenisi. Animasyonlarla güçlendirilen etkileyici grafiklere sahip oyunda aksiyon dozu hiç düşmüyor. Kara kuşak olmak için mücadele ettiğiniz oyunda zorlu görevler sizleri bekliyor.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan çöpten adam oyununda genç bir dövüşçünün yerine geçiyorsunuz. Gölgelerin ustasının işini bitirmeniz isteniyor ancak ona gelmeden etrafınızı saran çöpten adamları geçmeniz gerekiyor. Düşmanlarınızı öldürmek için sadece yumruklarınızı kullanmıyorsunuz. Oyunda silah ve zırhalardan oluşan sağlam bir cephanelik bulunmakta. Silah çeşitliliğinden de anlayacağınız üzere oyun kolay seviyede değil.

Yan kamera bakış açısından oynanış sunan yapım, aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor.