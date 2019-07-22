Stick Fight: The Game Mobile, PC platformunun sevilen oyunlarından Stick Fight’ın mobil versiyonu. NetEase Games tarafından mobil platforma uyarlanan çöp adam dövüş oyununda internetin altın çağından ikonik çöp adam karakterlerinin yerine geçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyun. Tamamıyla ücretsiz!

Steam’da indirilebilir olan ucuz popüler oyunlardan Stick Fight’ın mobil sürümü Stick Fight: The Game Mobile ismiyle karşımıza çıkıyor. Geliştiricinin mobildeki resmi çöpten adam dövüş oyunu olarak öne çıkardığı yapım, sadece online oynanıyor. 4 oyuncunun dahil olduğu (ister arkadaşlarınız ister Stick Fight oyuncuları ile) mücadelelerde hayatta kalmak için sürekli hareket etmek zorundasınız. Koşma, zıplama, dövüş, karakterinizin tüm yeteneklerini kullanmalısınız. İlginç silahlarınızı düşmanlar üzerinde denerken platformlardaki tuzaklara da dikkat etmelisiniz. Bu arada oyunda 100’ün üzerinde harita bulunmakla birlikte oyun içi editörden kendi haritalarınızı da oluşturabiliyorsunuz.

Stick Fight: The Game Mobile Özellikleri