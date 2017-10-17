Stickman Fighter : Mega Brawl, Android platformuna özel çıkış yapan aksiyon oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere karakterlerimiz çoğumuz çocukluğunda çizdiği çöp adamlar. Grafiksel olarak eski flaş oyunları hatırlatsa da benim gibi görselden ziyade oynanışa önem veren biriyseniz oynarken kesinlikle keyif alacaksınız.

Kalkan, mızrak, balta, kılıç, bomba, ninja yıldızı, büyü ve daha saymakla bitiremeyeceğim silahı ustalıkla kullanabilen üstün yeteneklere sahip çöp adamların yer aldığı bir aksiyon oyunundan bahsediyorum. Herkesin amaçsızca birbirini öldürmek için bulunduğu oyunda hayatta kalabilmek son derece zor. Sağınızdan solunuzdan sürekli olarak, sayısını tahmin edemeyeceğiniz farklı türde düşmanlar geliyor. Yakın silahlar kullanabildiğinizden üzerinizi gelmelerini beklemeniz gerekiyor. Az önce de saydığım harika silahlara sahipsiniz ancak özel silahlarınız sınırlı. Tekme ve yumruklarınızı seri kullanırsanız düşmanları hiçbir silaha ihtiyaç duymadan öldürebilirsiniz.