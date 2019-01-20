Stickman Legends: Gun Shooter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken Stickman Legends: Gun Shooter, farklı silahları kontrol edip rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda nefes kesen bir atmosfer yer alıyor. Kontrol ettiğiniz karakteri dilediğiniz gibi giyindirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Keskin nişancı silahlarından taarruz silahlarına kadar her türlü silahı kontrol edebileceğiniz oyunda katil çöp adamları yok etmeye çalışıyorsunuz. Sürükleyici bir etkiye sahip olan Stickman Legends: Gun Shooter, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Bu tarz oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda gelişmiş kontroller yer alıyor.

Stickman Legends: Gun Shooter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.