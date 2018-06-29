Stickman Legends, hem online hem de offline (internetsiz) oynama seçeneği sunan aksiyon rpg oyunu. Çöp adam, ninja, şövalye, okçu, nişancıyı da içine alan destansı kahramanların yer aldığı, dövüşle shooting oyunlarının karışımı harika bir yapım. Hızlı tempolu vurdulu - kırdılı mobil oyunları seviyorsanız, çöp adam karakterleri öne çıkaran bu rol yapma oyununu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

100MB altı boyutta internetsiz de oynayabileceğiniz süper zevkli bir aksiyon oyunu Stickman Legends. Çöp adam oyunu deyip geçmeyin; aksiyonun hiç dinmediği sürükleyici, bağlayıcı bir oyun. Canavarlar, zombiler ve son derece tehlikeli canlılarla dolu bir dünyanın içine giriyorsunuz. Krallığınızı korumak için verdiğiniz mücadelede tek başınızasınız. Offline modu seçerseniz 6 farklı zorlu düzeyde oynanabilir bölümler karşınıza çıkıyor. Online moda geçerseniz gerçek oyuncularla arenada kapışıyor veya teke tek mücadele ediyorsunuz. Seçilebilir karakterlerin sayısı tatmin edici düzeyde. Savaşçı, nişancı, okçu ve koruyucu sınıfına giren karakterler için yükseltmeler (saldırı, zırh ve sağlık) mevcut.

Stickman Legends Özellikleri: