Mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Stickman Ninja Legends Shadow Fighter Revenger War, farklı karakterler kullanarak Ninja savaşları yapabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere sahip Ninja karakterlerini kullanarak nefes kesen savaşlar yapmak ve güçlü savaşçılar yetiştirmektir. Dilediğiniz karakteri seçerek oyuna başlamalı ve kılıcınızla hızlı bir şekilde düşmanlarınızın arasına dalıp onları yok etmelisiniz. Onlarca Ninja farklı silahlarla saldıracak ve sizi öldürmek isteyecektir. Savaş alanında hızlı hareketlerle rakiplerinizi kılıçtan geçirmeli ve seviye atlayarak farklı rakiplere karşı mücadele etmelisiniz.

Oyunda onlarca farklı Ninja karakteri ve silahı bulunmaktadır. Ayrıca ilginç arka plan temalarının yer aldığı birçok savaş pisti yer almaktadır. Ninja karakterinizi seçerek savaş pistine çıkmalı ve düşmanlarınızı tek tek kılıçtan geçirmelisiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Stickman Ninja Legends Shadow Fighter Revenger War, 50 binden fazla oyuncunun keyifle oynadığı aksiyon dolu bir oyundur.