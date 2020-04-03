Stickman Party, tek, iki kişi, üç kişi, hatta dört kişi aynı cihaz üzerinde oynanabilecek birbirinden eğlenceli oyunlar içeriyor. Koşu oyunu, tank oyunu, futbol oyunu, ralli yarışı oyunu, top sektirme oyunu, boyama ve daha birçok oyun bulunuyor.

İster tek başınıza, ister sevgilinizle, ister çocuğunuzla, ister kardeşinizle isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz mini oyunlar içeren harika bir uygulama Stickman Partisi. Adından da tahmin edeceğiniz üzere oyunların tümünde karakterler çöp adam ve oyun alanını kuş bakışı görüyorsunuz. Mobilde en çok oynanan gündelik oyunlar dahil edilmiş. Kolay futbol oyunundan ufak arabalarla yarış oyununa, top sektirme oyunundan çok oyunculu tank oyununa daha fazla kişinin katılımıyla daha eğlenceli olan birçok oyun mevcut ve de ücretsiz.