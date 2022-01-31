Tank Heroes APK Android oyununda elle çizilmiş tankları kullanıyorsunuz. Mobilde tank oyunları oynuyorsanız tank savaşları üzerine kurulu bu yapımı kaçırmayın!

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tank Heroes APK, eski flash oyunları hatırlatan animasyonlarıyla dikkat çekici bir mobil tank oyunu. Son derece eğlenceli ve zaman öldürmek için birebir tank arcade oyununu türe ilgi duyan herkese öneririm. 100MB altı boyuta sahip olmasıyla hemen Android telefonunuza yükleyip oynamaya geçeceğiniz mobil tank savaş oyunları oyunu, sürükleyici birden fazla mod içeriyor.

Tank Heroes APK İndir

Geleneksel tank oyunlarından sıkıldınız mı? Yepyeni bir tank oyunu mu arıyorsunuz? Konsol kalitesinde grafikler sunmamasına karşın yalnızca Android Google Play Store’da 10 milyon indirmeyi geçmeyi başararak şaşırtan tank kahramanları oyunu, biraz çizgi film tarzında hazırlanmış. Tanklar gerçek değil, gövdeleri, namluları ve diğer bölümleri elle çizilmiş.

Diğer tank io oyunlarından farklı olarak el yapımı tanklar içermesiyle öne çıkan Android tank oyununda favori tankınızı seçip şimdiye kadarki en iyi tank kahramanları arasına girebilmek için mücadele veriyorsunuz.

Diğer tank savaş oyunlarındaki gibi tanklarınızı yükseltme yani geliştirip daha güçlü hale getirme şansına sahipsiniz. Yalnızca tankın kendini değil, silahını da güçlendirebiliyorsunuz.

Peki tank savaşları üzerine kurulu arcade oyunu internetli mi, online mı oynanıyor? Hikaye, hayatta kalma, online savaş alanı, kolezyum savaş (tankların karşı karşıya geldiği birebir mod) gibi farklı oyun modları içeriyor ancak hepsi açık değil. Örneğin; hayatta kalma modunu oynamak için 20 kez zafer almanız gerekiyor. Ana menüde Mission bölümünden de görevlerinizi takip ediyorsunuz.

Sıra tabanlı oynanış sunan tank oyununda rakibinizi yok etmek için bir strateji uygulamanız şart. Karşılıklı atışlarda yaptığınız her hata sizi ölüme daha çok yaklaştırıyor. Açı ve gücü ayarlamak önemli ancak depoyu da akıllıca kullanmalısınız.

Bu arada tankı hareket ettirmek için sol analog, yükseklik ve şiddeti de sağ analoğu kullanıyorsunuz. Üzerinde bulunduğunuz arazi belli bir süre sonra engebeli araziye dönüşüyor. Yol izin verdiği müddetçe düşmanınıza yaklaşabiliyorsunuz. Benzin bitmediği müddetçe tankınızın konumunu ayarlayabilirsiniz. Fire! tuşuna dokunduğunuzda hamlenizi yapıyorsunuz.

Tank Heroes APK Son Sürüm Özellikleri

Kolay yönetilebilir tanklar

Çeşitli etkileyici tank silahları

Onlarca farklı tank

Savaş oyunları severler için heyecan verici grafikler

Tank oyunları içerisinde şimdiye kadarki en iyi arcade oyunu

Eğlence yaşamaya hazır mısınız? En iyi tank savaşları arcade oyununu şimdi ücretsiz indirin!