Stickman Run: Shadow Adventure, çöp adam karakterlerle oynadığınız siyah beyaz görselli aksiyon oyunu. Hikaye üzerine kurulu oyunda dev yaratıklar, zombiler, ninjalar, mutasyona uğramış vahşi hayvanlarla karşılaşıyorsunuz. Tüm mücadele karanlığa bürünen şehrinizi tekrar aydınlığa çevirmek. Bunun için ışığı elinde tutan kızı kurtarmanız gerekiyor. Uzun, tehlikelerle dolu bir yolculuğa hazırlanın!

Temelinde karanlığa savaş yatan aksiyon yüklü Android oyununda amacınız; Darkwoods’un efsanevi yaratıklarının başı olan, büyük kötü Big’i bulmak. Beauty adında ışığın kaynağı olan ilginç bir kızı kaçıran Big’in kalesini ulaşmak elbette kolay olmayacak. Az önce de söylediğim gibi birçok canlı türüyle karşı karşıya gelecek, hayatınız pahasına şehrinize ışığı getirmek için mücadele edeceksiniz. Bu arada tek başınıza değilsiniz. Yanınızda uzun pençeleri olan, kılıç, balta gibi silahları ustalıkla kullanabilen arkadaşlarınız var.

Animasyonlarla beslenmiş grafiklerini oldukça başarılı bulduğum oyunun kontrolleri de çok basit. Ekranın boş bir yerine dokunarak zıplıyor, çift dokunarak daha yüksele zıplıyor, sağdaki büyük butona dokunarak saldırıyorsunuz. Karakterlerinizin özel yeteneklerini görmek için harika zamanlama yapmanız gerekiyor.