Rakiplerinizin tepesine tırmanmak için savaşlara karşı gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara meydan okuyun. Benzersiz zırh ve silahlarla kahramanınızı donatın ve Kingsmen'le birlikte yıkıcı beceriler geliştirmeye çalışın. Günlük maceralara devam edin ve değerli ödüller için efsanevi rakiplerle savaşın. Bir guild oluşturun ve guildmates'inizle oyun içi sohbet ve emotörlerle sosyalleşin.

Genel olarak bir savaş oyunu olan ve başarılı savaş tekniklerine sahip olan oyunda bu dünyadaki gücü ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Stormgarden dünyasını keşfedip esrarengiz hikayelere tanıklık ettiğiniz oyunda karakterimizi özelleştirebilme şansına da sahipsiniz. Onu daha güçlü hale getirebilir ve savaşlardan daha kolay galibiyet alabilirsiniz.

Ayrıca oyun içerisindeki kişilerle mesajlaşabilir ve takım oluşturabilirsiniz. Haydi bu zorlu savaşa siz de katılın!

Storm the Gates Özellikleri