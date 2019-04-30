Macera dolu bir serüvene atılarak gizemli olayları araştırabileceğiniz ve ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulabileceğiniz Stormhill Mystery: Family Shadows, binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlenceli bir oyundur.

Oyun içerisinde yüzlerce ipucu ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca kayıp eşyaları arayabileceğiniz ve sır dolu olayları araştırarak gizemleri açığa çıkartabileceğiniz birçok farklı mekan bulunmaktadır. Ürpertici evlerde gezinerek kayıp eşyaları bulabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli gerilim müzikleri ile oyu tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, ürpertici odalarda dolaşarak gizem dolu olayların sır perdesini aralamak ve ipucu toplayarak gizli nesneleri bulmaktır. İpuçlarına ulaşabilmek için çeşitli bulamacalar çözebilir ve eşleştirmeler yapabilirsiniz. Bulmaca ve eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak ihtiyacınız olan tüm ipuçlarını toplayabilir ve kayıp objelere ulaşarak şüpheli karakterlerin izini sürebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan Stormhill Mystery: Family Shadows, macera oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.