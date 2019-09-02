Stranger Things 3: The Game, çok tutulan orijinal dizinin 3. Sezon'una eşlik eden resmi oyundur. Diziden aşina olduğunuz olaylar oyunda karşınıza çıkacak, ayrıca hiç görülmemiş maceraları, karakter etkileşimlerini ve sırları da keşfedeceksiniz.

Bu macera oyunu, belirgin bir retro sanat tarzıyla modern oyun mekaniğini harmanlayarak nostaljik bir eğlenceye yepyeni bir soluk getiriyor. Tıpkı dizideki gibi, Stranger Things 3: The Game'in özünde de ekip çalışması var.

Dizi hayranları, yerel iki oyunculu ekipler hâlinde Hawkins dünyasını keşfedebilir, bulmacaları çözebilir ve dizinin on iki sevilen karakterinden birini seçerek Baş Aşağı Dünya'nın kötülükleriyle savaşabilir.