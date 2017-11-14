Strawberry Shortcake Ice Cream (Çilek Kız Dondurma), Android telefon / tabletinizde oyun oynamayı seven kız kardeşiniz veya çocuğunuz için indirip oynaması için vereceğiniz eğlenceli bir yapım. Her yeri meyveli dondurmalarla kaplı bir adada geçen oyunda Çilek kız ve arkadaşlarıyla birlikte birbirinden leziz tatlılar hazırlıyorsunuz.

Cennet gibi bir adada kendi dondurma arabanızı sürerken lezzetli tatlılar hazırlayıp servis ettiğiniz, rengarenk görseller ve animasyonlarla süslenmiş güzel bir çocuk oyunu Çilek Kız Dondurma. Hem telefon hem de tablette oynanabilen ücretsiz oyunda tropik ormanlardan karlı dağlara adanın tüm güzel bölgelerini keşfe çıkıyorsunuz. Ada sakinlerine özel soslar, aromalar, şuruplarla hazırladığınız size özel tatlıları servis yapıyorsunuz. Sadece menü hazırlarken değil, arabanızı da süslerken özgürsünüz. Dondurma arabanızın içini ışıklar, hoparlörler, sallanan kafalarla süsleyip geliştirebiliyorsunuz.

Oyunda serinletici tatlıları hazırlarken tek başınıza değilsiniz. Çilek Kız dışında Limon, Portakal, Böğürtlen, Frambuaz, Yabanmersini isimlerini taşıyan her biri kendi yaz tatlısına ve bölgesine sahip 5 karakter yer alıyor.