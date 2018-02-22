Street Fighter IV Champion Edition, CAPCOM’un yılların eskitemediği dövüş oyunu ve artık mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan popüler dövüş oyununda aralarında Dan gibi Android’e özel karakterlerin de bulunduğu 32 dövüşçü arasından seçiminizi yapıp arkadaşlarınızla, diğer oyuncularla kapışıyorsunuz.

Atari salonlarının vazgeçilmez oyunlarından Street Fighter’ın mobil platforma uyarlanan sürümlerin biri Street Fighter 4 Champion Edition. Street Fighter hayranı olsanız da olmasanız da Android telefonunuza indirin. Muhteşem grafikler, dövüş sahneleri, karakter ve arena çeşitliliği, rahat kontrol sistemi, çok oyunculu ve tek mod seçeneği ile mobildeki en iyi dövüş oyunlarından biri.

Street Fighter IV Champion Edition Özellikleri: