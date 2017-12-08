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Streets of Rage Classic 1.0.0 (Android)
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  5. Streets of Rage Classic - Android İçin Sokak Dövüşü Oyunu

Streets of Rage Classic

1.0.0
Android
Streets of Rage Classic
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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SEGA'nın klasikleri arasında

Streets of Rage Classic, SEGA’nın klasiklerini sevenler için tam bir nostalji oyunu. 90’lı yıllarda çıkış yapan oyun, mobil platforma aktarılırken görsellik ve oynanışa dokunulmamış. Hikayesi de korunmuş. SEGA’nın başında saatlerinizi harcadığınız o günlere dönmek istiyorsanız hemen Android telefonunuza indirin, oynamaya başlayın. Ücretsiz!

SEGA’nın tüm zamanların en iyi oyunlarından biri Streets of Rage Classic, beat ‘em up yani önünüze gelene giriştiğiniz, dövüşmeden bir dakika bile geçirmediğiniz türde aksiyon yüklü bir oyun. Oyunda şehri istila etmiş sekiz haydutla mücadele ediyorsunuz. Bunların işini bitirdiğinizde karşınıza suç lideri olarak bilinen Mr. X çıkıyor. Adam, Axel ve Blaze adını taşıyan polislerle suçluların üstesinden geliyorsunuz. Yetenek olarak birbirilerine çok yakın olan bu polisler, sokak dövüşünde oldukça iyiler.

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte iki kişilik oynayabileceğiniz retro dövüş oyunu arıyorsanız SEGA Streets of Rage Classic’i tavsiye ederim.

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