Battle royale oyunlarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken yepyeni oyunlar da piyasaya çıkmaya devam ediyor.

Battle royale modunun mobil platformda aktif olduğu şu günlerde StrikeFortressBox: Battle Royale’de hem oynanışı hem de yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

ChaloApps tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan StrikeFortressBox: Battle Royale ile hayatta kalmaya hazır olun!

Gerçek zamanlı bir takım oyunu olarak oynanabilen yapım grafik açıları ile tatmin edici olmazken oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor.

Birbirinden farklı silah modellerinin yer aldığı yapım içerisinde yeni arabalar, helikopterler ve daha fazla içerik yer alıyor.

Geniş haritalarında yer aldığı yapım oynaması ücretsiz olarak yayınlandığı günden bu yana ilgiyle oynanıyor.

Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım yayın hayatına devam ediyor.