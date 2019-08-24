Striker Zone, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle ön plana çıkan bir multiplayer fps oyunudur. Mobil cihazlarınızda deneyimleyebileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Striker Zone oyununda kelimenin tam anlamıyla aksiyona doyuyorsunuz.

Kaliteli görsellerin ve eşsiz atmosferin yer aldığı Striker Zone oyununu mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz oyunda PvP shooter deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Etkileyici 3 boyutlu görsellerin yer aldığı oyunda dinamik ve sürükleyici mekanikler yer alıyor. Kendi ekibinizi kurup takım olarak da mücadelelere girişebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Gelişmiş kontrol sistemiyle de akıcı bir deneyim sunan Striker Zone, aynı zamanda zorlu görevleriyle de dikkat çekiyor. Birbirinden güzel ve renkli giysilerin de kilitlerini açarak daha farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz Striker Zone oyununu sakın kaçırmayın.

Striker Zone oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.